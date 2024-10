Juric conferenza stampa, rivivi la diretta prima di Roma-Inter: "Dybala e Dovbyk al top"

Juric torna a parlare in conferenza stampa alla vigilia del big-match Roma-Inter , in programma domenica alle 20.45 all'OIimpico. Il tecnico potrà contare su Dybala e Dovbyk. Il bomber ucraino non è al meglio dopo le fatiche con la nazionale: è tornato nella Capitale con un problema al ginocchio, ma è pronto a stringere i denti. La Joya, dopo aver saltato le sfide con Venezia e Monza in campionato, vuole tornare a dare il suo contributo e si sta allenando da tre giorni regolarmente in gruppo.

14:14

Juric: "Paredes stanco, Le Fée mi piace molto"

"Paredes è tornato per ultimo e dopo un lungo viaggio, oggi meglio però ieri era ancora stanco. Enzo Le Fée mi piace come lavora, ha un'intelligenza calcistica, ha anche esperienze passate simili al nostro modo di giocare, lo vedo crescere giorno dopo giorno. Deve ritrovare la condizione ma secondo me sarà molto utile per noi".

14:08

Juric: "Ecco come stanno Dovbyk e Dybala"

“Dovbyk è tornato con un piccolo fastidio ma ha recuperato molto bene, lo abbiamo visto molto bene. Dybala ha fatto un piano di recupero, lo volevamo mettere a posto, ha fatto 3 o 4 allenamenti alla grande, lo gestiremo nella partita, dipende da come lo vediamo. Dobbiamo monitorarli, ma ora stanno al 100 %, stanno bene”.

14:07

Juric: "Così possiamo fermare l'Inter"

"Possiamo affrontare l'Inter senza cambiare i nostri concetti. Contro di loro devi essere perfetto, specie se vuoi giocare come noi, grandissima concentrazione e applicazione, se non sei al 100 % ti può succedere una giornata storta, come l'Atalanta, dove loro si divertono e fanno cose fantastiche. Bisogna affrontarli, come a Torino, con questi concetti, tenendo 95', con la mentalità giusta. I cambi saranno importanti, poi anche noi possiamo fare molto bene con il possesso palla e mettere pressione su di loro".

14:05

Juric: "Possiamo fare più gol, i giocatori hanno potenzialità"

"Abbiamo avuto tantissime potenziali occasioni pericolose nell'ultima partita, c'è da migliorare, nelle corde dei nostri giocatore c'è quello di fare gol. Spero sia solo un momento, vedendo anche i numeri in passato, possiamo fare più gol di quelli che stiamo facendo".

14:04

Iniziata la conferenza, Juric: "Dimarco ragazzo splendido, anche Angelino fantastico"

“Dell’Inter sappiamo tutto, squadra top, gioca un grandissimo calcio da anni, sarà una partita difficilissima“Cercheremo di fare la nostra partita. Non hanno punti deboli, sono gli stessi giocatori da anni, sanno esattamente come gestire tutte le situazioni. Noi cercheremo di fare la nostra partita come al solito, con i nostri concetti, cercando di metterli in difficoltà. Dimarco? Sono particolarmente soddisfatto per la carriera che sta facendo, abbiamo lavorato molto bene a Verona e ora sta raccogliendo i frutti perché è un ragazzo splendido, un grande lavoratore. Secondo me limitare quel piede sinistro è difficile, spesso non dà punti di riferimento, è diventato un giocatore fantastico, totale. Secondo me anche Angelino ha caratteristiche buonissime, c'è da migliorare in varie situazioni, soprattutto in attacco, dove mi aspetto di più da lui, però ha caratteristiche giuste, deve migliorare ancora".

13:52

El Shaarawy indisponibile, proverà a rientrare con la Fiorentina

Oltre a Saelemaekers, contro l’Inter sarà indisponibile anche Stephan El Shaarawy, alle prese con lo stiramento al polpaccio che lo ha messo ko durante la trasferta di Monza. Le sue condizioni andranno valutate di giorno in giorno, l’obiettivo dell’attaccante è quello di rientrare la prossima settimana per essere a disposizione non contro la Dinamo Kiev ma nella sfida di domenica sera al Franchi contro la Fiorentina.

13:35

Roma, Dovbyk e Dybala in gruppo: la rifinitura prima dell'Inter FOTO

La squadra di Juric si è allenata questa mattina sotto la pioggia a Trigoria alla vigilia della sfida all'Olimpico contro i nerazzurri.