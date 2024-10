Juric diretta dopo Roma-Inter: interviste in tv e conferenza stampa

ROMA - La Roma sbaglia, l'Inter punisce. Un grave errore di Zalewski, con la complicità finale di Celik, regala a Lautaro il gol che decide la sfida dell'Olimpico. Per i giallorossi, che non vincono dal 29 settembre contro il Venezia, un'altra frenata in campionato dopo il pareggio di Monza. Ecco le parole di Juric al termine della sfida contro i nerazzurri.