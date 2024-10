Ranieri: "Roma ha l’anima fredda. Friedkin, i soldi non bastano". E su un ritorno in panchina…

Dall'andamento del campionato al momento negativo della Roma di Ivan Juric , passando per la rivoluzione tecnica della Juve e i segnali di ripresa del "suo" Cagliari . A tutto Claudio Ranieri , allenatore in attesa di diventare selezionatore, dopo l'ultima esperienza sulla panchina dei sardi. La capitale, intanto, ribolle di rabbia e passione, all'indomani del ko interno con l'Inter di Simone Inzaghi .

Ranieri: "Roma anima fredda, manca una figura di riferimento"

Intercettato dalle frequenze di Rai Radio Uno nel corso della trasmissione "Radio Anch'io Sport", Claudio Ranieri ha detto la sua sulle prime otto giornate di Serie A, con un occhio particolare alle sue ex squadre e al difficile momento vissuto dalla Roma di Ivan Juric: "La Roma sembra un'anima fredda, senza personalità - ha subito evidenziato Sir Claudio -. Non ho capito come si sono comportati con De Rossi: se lo confermi e gli fai un contratto di tre anni, stai dicendo a tutto il mondo che stiamo costruendo una nuova squadra. A quel punto dai il tempo al tuo giovane allenatore di poter fare il suo lavoro. Non puoi mandarlo via dopo quattro giornate. Per cosa? Allora vuol dire che hai sbagliato la programmazione prima".

E poi ha aggiunto: "Alla Roma manca una figura di riferimento. Non si possono colpevolizzare i Friedkin fino in fondo, perché ci hanno messo tanti soldi. Ma stanno dimostrando che solo i soldi non bastano. Manca ancora qualcosa in una società in cui un punto di riferimento è molto importante. Roma è una piazza molto particolare: i tifosi vanno coccolati, aiutati, sospinti. Così invece sembra che ci sia freddezza".

Ranieri: "Ritorno in panchina? La voglia è tanta"

Pur attendendo la chiamata di una nazionale, considerando che il Cagliari sembra essere stato il suo ultimo club da allenatore, Claudio Ranieri inizia a sentire il richiamo della panchina. Nostalgia canaglia, verrebbe da dire. Ma l'ex manager del Leicester non ha particolare fretta e aspetta il momento giusto: "Non lo so, non lo so...la voglia è tanta. Vediamo, siamo alla finestra".