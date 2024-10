De Rossi cambia agente e sceglie Ramadani: l'annuncio ufficiale

De Rossi e il contratto con la Roma

Daniele De Rossi non è libero sul mercato degli allenatori. Ha ancora tre anni di contratto con la Roma. Aveva rinnovato la scorsa estate fino a giiugno 2027, dopo aver condotto i giallorossi fino alla semifinale di Europa League, persa contro il Bayer Leverkusen. Poi però è arrivato l'esonero al pronti via del campionato. La sua carriera da tecnico è agli inizi. Gli sviluppi possono essere tantissimi nel futuro. In ogni caso, se dovesse firmare per un'altra squadra nei prossimi tre anni, dovrà prima rescindere il contratto che lo lega al club della famiglia Friedkin.