Roma, i Friedkin investono ancora nel calcio: "Dallas, lo stadio sarà all'avanguardia"

I Friedkin continuano a investire nel mondo del calcio. Dopo aver acquistato Cannes , Roma ed Everton il prossimo progetto annunciato è la ristrutturazione dello stadio del Dallas Fc , in Texas . Lo hanno comunicato con un post sui social ufficiali del Friedkin Group.

L'annuncio dei Friedkin sullo stadio del Dallas

“La casa del FC Dallas - si legge - sta avendo un nuovo e moderno glow-up! I miglioramenti del Toyota Stadium di Frisco, Texas includeranno un'iconica struttura del tetto, un impianto di illuminazione e audio all'avanguardia, video schede, nuovi splendidi club e suite di lusso, concessioni migliorate e punti vendita al dettaglio ampliati, tutti influenzati dagli elementi di design premurosi dello stadio che danno un giro unico del Texas sul calcio e esperienza sportiva.

L'investimento di Toyota e The Friedkin Group nella ristrutturazione rappresenta il loro impegno a fornire al FC Dallas e alla città di Frisco un luogo di fama mondiale che sarà una pietra angolare della comunità per gli anni a venire”.

Le immagini dello stadio dopo la ristrutturazione

Il post è stato accompagnato da un video emozionale con alcuni rendering che danno l'idea di come sarà il nuovo stadio. Intanto i tifosi della Roma sono sempre più distaccati dalla proprietà. Contro la Dinamo Kiev si scende sotto quota 60 mila spettatori. Allo stesso tempo però, c'è il timore che questi ulteriori impegni nel calcio, dopo l'Everton ecco lo stadio del Texas, siano un sintomo che la Roma non sia più la priorità per i proprietari americani.