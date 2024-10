Roma, i cinque motivi dietro la conferenza di Juric prima della Dinamo Kiev

Juric, dalle carezze al bastone

Quarto motivo: i tifosi. Juric è rimasto seriamente colpito da come i tifosi, nonostante le proteste, gli striscioni e gli ingressi in ritardo, poi incitino la squadra durante la partita. La contestazione, civile, civilissima, non ha mai reso impossibile giocare e si è sentito quasi in dovere di riconoscere pubblicamente questo ai tifosi. Dieci mesi fa la Roma era allenata da Mourinho e sognava la terza finale europea di fila: è il primo a comprendere il senso di smarrimento della gente. Quinto motivo, il più importante: Juric ha un contratto fino a fine stagione, non sa come andrà dopo, non sa neppure se ci arriverà. Ma sa che ha una sola, vera, possibilità, di giocarsi le sue carte: essere se stesso. E allora, dopo le carezze ai giocatori, un po' di mano ruvida. Non si può salvare in nessun altro modo.