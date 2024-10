Juric diretta: il motivo dell'esclusione di Hummels. Le dichiarazioni LIVE

La Roma trova la sua prima vittoria in Europa League : 1-0 all'Olimpico contro la Dinamo Kiev , dopo il pareggio contro l'Athletic Club e la sconfitta contro l'Elfsborg. Tre punti fondamentali per i giallorossi e primo successo europeo in carriera per Ivan Juric . Le parole dell'allenatore romanista dopo la vittoria: aggiornamenti in tempo reale.

Juric che alla vigilia sembrava aver deciso per far esordire Hummels, ma ancora zero minuti per il tedesco: "Le Fee e Hummels titolari? Ancora devo decidere, non posso dirti di preciso. Di Hummels abbiamo bisogno e voglio vederlo nelle partite, dobbiamo decidere quando è il momento giusto. Ci sto pensando seriamente".

Juric e il "segreto" con Cristante

Juric in conclusione ha parlato anche di Cristante: "È un giocatore importante, c'è una cosa che rimane tra me e lui dove può migliorare ulteriormente".

"Paredes fuori? Scelta tecnica"

"Pisilli può giocare centrocampista e trequartista, ha tanto da migliorare, ma può fare davvero bene ovunque. Paredes? Anche Leo è top, purtroppo però devo fare delle scelte a centrocampo. Koné ha fatto una bellissima partita, ha bisogno di giocare per crescere sempre. Ho fatto, con grande dispiacere, solo una scelta tecnica"

"Hummels? Se non gioca è colpa mia"

Juric ha parlato anche della situazione di Hummels, ancora una volta in panchina: "Lo vedo nella posizione di N'Dicka, professionista top, gli devo dire grazie per come si comporta, mi sembra una grande persona. In questo momento vedo benissimo N'Dicka, sta crescendo davvero tanto, non mi piace cambiare tanto in difesa. Hummels ci darà una grande mano quando servirà, è colpa mia se non gioca, non certo sua!".

"Le Fée? Fiducioso nella sua crescita"

"Ci voleva questa vittoria, Le Fée ha tutto per migliorare, ha grande intelligenza e può fare molto meglio. Io sono molto fiducioso nella sua crescita, quel passaggio sbagliato per uno come lui non è normale. Sono certo che farà meglio in futuro".

Juric in conferenza stampa

Juric è arrivato in conferenza stampa: "Ho visto tante cose positive ma anche tante da migliorare. Partita con tante cose buone, negli ultimi minuti ci siamo abbassati, ma è una fase che abbiamo fatto molto bene".

"Pisilli? Talento incredibile"

Juric chiude: "Baldanzi va dritto, punta la porta e fa la fase difensiva con tantissima intelligenza. Abbiamo tanti giovani buoni, come Zalewski e tanti altri. Ci sono tanti giocatori che possono crescere tanto. Pisilli talento incredibile, ma può fare meglio. A volte corre troppo. Ma mi piace allenarlo, sente lo spazio, ha l'umiltà, ha tutto. Piano piano può fare anche il trequartista".

Juric su Hummels e Le Fée

"L'aggressione è stata ottimale in questo periodo, anche contro Inter e Monza. Quando recuperiamo la palla però ancora non siamo puliti, cercheremo di migliorare. Le Fée? Mi piace molto, può fare molto meglio di quello che ha fatto oggi. Può solo migliorare. Hummels lo vedo nella posizione di N'Dicka, come ultimo uomo della difesa. Al momento lui è in vantaggio e sta giocando bene. Hummels è un grandissimo professionista e avrà le sue occasioni".

Juric: "Vittoria strameritata"

Arrivato Juric ai microfoni di Sky Sport: "Ci sono stati momenti dove la squadra mi è piaciuta e altri dove mi è piaciuta meno. Però guardando le occasioni create abbiamo strameritato la vittoria. Poi abbiamo gestito bene il vantaggio".

Le parole di Pisilli

Pisilli ha parlato a Sky nel post partita: "Il mister mi ha dato compiti diversi e spero di averli fatti al meglio. A volte dobbiamo essere più lucidi ma non sempre è facile e noi facciamo del nostro meglio. Ho sempre giocati nei due di centrocampo ma da trequartista ci avevo già giocato ed è un ruolo che mi ci trovo".

Roma-Dinamo Kiev, decide Dovbyk. A breve Juric

Basta il rigore segnato da Dovbyk per decidere la partita contro la Dinamo Kiev. Vittoria fondamentale per la Roma, la prima in questa Europa League. A breve arriverà Juric ai microfoni dei giornalisti.

