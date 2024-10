Quando gioca la Roma e le probabili formazioni contro la Fiorentina

Dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev in Europa League, la Roma di Ivan Juric deve subito tornare a pensare al campionato: i giallorossi, infatti, affronteranno la Fiorentina al Franchi domenica 27 ottobre alle 20:45 nella nona giornata di Serie A. Anche i viola arriveranno alla gara dopo le fatiche europee in settimana: i viola hanno giocato in Conference giovedì sera, superando 4-2 il San Gallo in trasferta nella seconda giornata della fase campionato. Nel campioanto italiano, invece, la squadra di Palladino si trova al quinto posto con tredici punti dopo otto turni, tre in più rispetto alla Roma, ferma al decimo posto. Nell'ottava giornata Colpani e compagni hanno travolto 6-0 il Lecce e complessivamente non perdono da sei partite consecutive in tutte le competizioni. I giallorossi, dall'altra parte, sono alla ricerca di una gioia in campionato che manca dallo scorso 29 settembre, 2-1 all'Olimpico contro il Venezia.