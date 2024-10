Roma, Hummels non gioca ma la battuta sui social fa impazzire i tifosi

Hummels, la battuta sui social

E mentre i tifosi della Roma si chiedono perché Hummels non gioca, trattandosi di un campione del Mondo e di un finalista della scorsa Champions, lui la prende con ironia e scherza sui social sul suo mancato utilizzo. Hummels infatti ha postato una foto dei suoi allenamenti con la Roma, aggiungendo però: "Allenamento, come sempre" e una faccina sorridente, ad ironizzare sul mancato utilizzo da parte di Juric.

Juric su Hummels: "È colpa mia"

E proprio dopo la vittoria contro la Dinamo Kiev, Juric ha provato a spiegare i motivi dietro l'assenza di Hummels: "Io lo vedo nella posizione di N'Dicka, è un professionista top, gli devo dire grazie per come si comporta. Mi sembra una grande persona. In questo momento io vedo benissimo N'Dicka, sta crescendo davvero tanto e non mi piace cambiare in difesa. Hummels ci darà una grande mano quando servirà, è colpa mia se non gioca, non certo sua!".