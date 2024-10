Juric diretta conferenza prima di Fiorentina-Roma: le parole del tecnico LIVE

Torna a parlare Ivan Juric: dopo il successo in Europa League contro la Dynamo Kiev il tecnico è in conferenza a Trigoria alla vigilia di Fiorentina-Roma. Di seguito la cronaca in tempo reale.

12:12

Juric: "Ho sempre migliorato i giocatori. Vogliamo assolutamente provare ad entrare in Champions"

"Su tante cose siamo andati bene e io ne avevo paura, c'è da ricostruire la fiducia, dobbiamo vincere le partite. Ogni mio giocatore come mi è sempre successo può migliorare. E se migliora migliora la squadra, ho tanti giocatori interessanti, anche quelli più grandi possono davvero migliorare. Vogliamo assolutamente provare ad arrivare tra le prime quattro"

12:10

"Zalewski al top, mi ha dimostrato di non essere un bambino"

"Saelemaekers spero che dopo la sosta di novembre potrebbe rientrare piano piano con noi, Stephan sta bene o la prossima o l'altro. Zalewski? Grandi complimenti, mentalmente contro la Dynamo è stato top, mi dispiace molto per la sua situazione, è veramente a posto, a livello mentale mi ha dimostrato di non essere un bambino"

12:08

Hummels e il ruolo di riserva di N'Dicka: Juric risponde

"L'ho già spiegato: arrivo, vedo l'allenamento, guardo e decido. Non vedo il curriculum, faccio giocare chi mi dà più sicurezza. Potreste chiedermi di Hermoso". Il giornalista replica: "Perché Hummels non hai mai giocato". Juric replica: "N'Dicka per me può diventare un top player in quella situazione lì, domani avrà Kean, però è davvero una scelta tecnica la mia"

12:06

Juric: "Fondamentale fare una grande vittoria"

"Penso che anche noi siamo sulla strada giusta su tante cose, si vede nelle prestrazioni, dobbiamo essere più cattivi davanti alla porta, ogni partita è importante perché siamo indietro. Vogliamo prendere una strada positiva, fondamentale fare una grande vittoria"

12:05

La Roma e il problema dei gol

"Se hai possesso e sei primo come tiri in porta ci sono dei fattori. I pali, ma anche altre situazioni, bisogna avere un po' più di convinzione. Ci lavoriamo, speriamo che tutti si sblocchino un po'".

12:04

Juric sulla Fiorentina

"La Fiorentina ha elementi di grande qualità, hanno preso una strada giusta, hanno talento, soluzioni e valore"

12:02

+++ Via alla conferenza di Juric +++

Le condizioni della Roma: "Pellegrini è stato molto sfortunato, ha avuto tante occasione, lo vedo molto bene e anche Dybala, sono in condizione ottimale. Il gioco dipende dai gol fatto, speriamo di migliorare sotto questo aspetto. Mancini è ok, oggi vediamo se ha recuperato Soulé"

11:55

Alle 12 parla Juric a Trigoria

Ci siamo: alle 12 via alla conferenza di Juric a Trigoria

11:39

Juric e l'argomento Dybala

Uno dei temi della conferenza potrebbe essere legato al ruolo di Dybala, troppo lontano dalla porta in una squadra che fatica (tanto) a segnare

11:05

Juric, il dato è preoccupante

Un dato preoccupante sulla Roma attuale: non segnava così poco da 33 anni. LEGGI TUTTO QUI

10:58

Roma, il programma verso Firenze

La Roma pranzerà a Trigoria, poi allenamento intorno alle 14 e nel tardo pomeriggio, in treno, la partenza per Firenze

10:45

La Roma recupera Mancini

La buona notizia per Juric è che Mancini ha smaltito la febbre ed è regolarmente a disposizione per domani

10:50

Juric, attesa per capire la linea comunicativa

C'è attesa per capire la linea comunicativa di Juric: sarà low profile, come nelle prime uscite, o più dura, come l'ultima volta?

10:47

Alle 12 la conferenza di Juric

Alle 12 Ivan Juric parlerà in conferenza stampa a Trigoria

Trigoria, centro Sportivo Fulvio Bernardini, Roma