Juric in bilico diretta, è crisi Roma: tutti gli aggiornamenti LIVE

La Roma ha perso 5-1 al Franchi contro la Fiorentina: doppietta di Kean (9' e 41'), gol di Beltran al 17' su rigore e di Bove al 52'. Koné ha accorciato momentaneamente le distanze al 39'. Hummels è subentrato e ha esordito con l'autogol che ha chiuso i conti al 71'. I giallorossi sono in crisi, Juric è in bilico. Aggiornamenti in tempo reale: segui la diretta testuale de Il Corriere dello Sport - Stadio.