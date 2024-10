Caicedo e lo sfottò virale alla Roma dopo il ko con la Fiorentina: "Cinque pere"

ROMA - Dopo la pesante sconfitta per 5-1 subita dalla Roma contro la Fiorentina allo stadio Artemio Franchi, un tweet inaspettato ha scatenato reazioni accese tra i tifosi: a pubblicarlo è stato l’ex attaccante della Lazio Felipe Caicedo, che ha postato un’emoji decisamente eloquente – quella di cinque pere in fila. Un riferimento chiaro al risultato inflitto ai giallorossi dai viola, accolto con entusiasmo dai tifosi biancocelesti e con risentimento da quelli romanisti. L’ex giocatore della Lazio non è la prima volta che usa i propri social per sfottere la Roma. Anche recentemente, in occasione dell’esonero di De Rossi, aveva twittato: “Er sord out”, in riferimento al tutto esaurito che spesso accompagna le partite dei giallorossi all’Olimpico.