Roma, incredibile gaffe social: pubblica la foto di Mourinho con Bove

ROMA - La Roma perde 5-1 contro la Fiorentina, il periodo è sempre più nero. E poco dopo la sconfitta al Franchi ecco il tweet dell’account spagnolo della Roma che posta una foto di Mourinho che tiene per mano Edoardo Bove. Una gaffe clamorosa, visto che lo Special One non è più il tecnico dei giallorossi ormai da un po’. Ma soprattutto oggi Bove veste la maglia della Fiorentina, con la quale in serata ha segnato pure alla sua ex squadra (senza esultare). Non una scelta azzeccata quella di postare un’immagine con quelli che ormai sono due ex giallorossi.