Di Canio avverte: "Roma, occhio a non retrocedere". E la Lazio provoca sui social

"Sembra una squadra che non crede a se stessa. Le facce di Angelino e Cristante è la faccia di chi dice: “Ma c’è la possibilità di andare via?”. Così Paolo Di Canio, ex attaccante della Lazio, negli studi di Sky Sport analizza la pesante sconfitta della Roma a Firenze contro la Fiorentina. "C’è la paura di tornare a giocare tra qualche giorno. Un gruppo sano non vede l’ora di scendere di nuovo in campo dopo una sconfitta. Qui invece c’è una paura fottuta di pensare di dover di nuovo giocare in campo, in casa contro il Torino", aggiunge Di Canio.