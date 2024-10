Panatta e l'ironia su Totti: "Torna a giocare? Allora anche io faccio una cosa..."

ROMA - Francesco Totti non scherza affatto quando dice di voler tornare a giocare. L’ex capitano della Roma starebbe davvero pensando ad un clamoroso ritorno in campo dopo l’addio al calcio giocato datato 2017. Alla Domenica Sportiva ecco allora la battuta di Adriano Panatta: "Ho saputo che Totti ha deciso di tornare a giocare. A questo punto faccio un annuncio pure io, riprendo in mano la racchetta e tornerò a giocare dei tornei Atp”. Risate da parte degli altri opinionisti in studio, ma come spesso si dice: mai dire mai. Panatta, oggi 74 anni, di sicuro la classe non l’avrà persa. Così come Francesco Totti.