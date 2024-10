Roma, dura contestazione a Termini: cosa è successo nella notte con la squadra

Erano da poco passate le due di notte quando la Roma, a Termini, di ritorno in treno da Firenze ha trovato una sessantina di tifosi adattenderla. Tifosi inferociti dopo la batosta contro la Fiorentina tanto che Pellegrini, Mancini, Dybala e Paredes hanno parlato con loro per qualche minuto per calmare le acque. Difficile che ci siano riusciti, tanto che quando la squadra è salita sul pullman per tornare a Trigoria è partito il coro: "Fuori le p..." seguito da: "Tifiamo solo la maglia".