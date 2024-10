Crisi Roma diretta, Juric in bilico: tutti gli aggiornamenti e le ultime news LIVE

La durissima sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina mette fortemente in bilico la panchina di Ivan Juric . Un crollo totale per la Roma , in piena crisi e con forse nuovi stravolgimenti all'orizzonte. Segui tutte le news della giornata in diretta .

9:55

Anche Ghisolfi a Parigi con Dovbyk e Hummels

Anche Ghisolfi volerà a Parigi con Dovbyk e Hummels per la cerimonia del Pallone d'oro. QUI tutti i dettagli su dove vedere la cerimonia

9:39

Juric a rischio, quali sono tutte le ipotesi

Quali sono adesso tutte le ipotesi per la Roma? Si va dalla conferma di Juric all'ipotesi De Rossi con Ranieri. Ipotesi che si rincorre più sui social che nella realtà perché da parte dei Friedkin e del club, ad ora, non è arrivato alcun segnale né in un senso né nell'altro

9:12

Mancini, la dedica della moglie Elisa

Visto il brutto momento della Roma, la moglie di Gianluca Mancini, Elisa, ha postato una foto con la maglietta del marito: "Ti amiamo forte", ha scritto a nome suo e delle tre figlie Ginevra, Lavinia e Bianca

8:58

Juric a rischio, da Trigoria e dagli States tutto tace

Al momento non si hanno ancora notizie in merito alla posizione di Juric: da Trigoria e dagli Stati Uniti tutto tace, i tifosi sono in attesa

8:57

Roma, la squadra chiede scusa sotto al settore ospiti

Intanto sono virali le foto della squadra stravolta che chiede scusa sotto al settore ospiti: guarda tutto QUI

8:36

Roma, che avvio disastroso

Solo una volta, nell'era dei tre punti, la Roma ha fatto peggio: oggi i giallorossi hanno 10 punti, nel 2008-2009 ne avevao 7. In sintesi: da 15 anni la Roma non partiva così male in campionato

8:26

La lezione di Palladino a Juric

Oltre ai giocatori, sul banco degli imputati è naturalmente finito Ivan Juric. QUI il fondo di Alberto Polverosi che spiega bene la lezione di Palladino al tecnico della Roma

8:15

Roma, la surreale giornata di Dovbyk e Hummels

Mentre la situazione della Roma è quella che è, oggi Dovbyk e Hummels saranno a Parigi per la cerimonia del pallone d'oro. Entrambi nominati per le prestazioni della scorsa stagione con Girona e Borussia Dortmund

8:03

Roma, le pagelle di una notte da dimenticare

Non si salva nessuno (a parte Svilar e un po' Dybala) nella pessima notte di Firenze: TUTTE LE PAGELLE

7:54

Che bufera tra Juric e la squadra negli spogliatoi del Franchi

Bufera tra Juric e la squadra negli spogliatoi del Franchi: QUI tutti i retroscena del nostro inviato a Firenze, Roberto Maida

7:44

I Friedkin e De Rossi a New York

In questo momento sia Daniele De Rossi (con famiglia) sia i Friedkin si trovano a New York: il primo in vacanza, i secondi per impegni di lavoro. Sembra che però sia solo una coincidenza, al momento la proprietà esclude i ritorni

7:38

Roma, la tempesta perfetta

QUI l'editoriale del direttore, Ivan Zazzaroni, sul momento della Roma

7:37

Roma, cosa può succedere oggi

Oggi la Roma si allena a Trigoria, Dan e Ryan Friedkin sono a New York e, per ora, non è previsto un loro arrivo in Italia. Mistero e riserbo su quanto può succedere oggi a Trigoria

7:30

Roma, dura contestazione a Termini: cosa è successo

Tifosi inferociti dopo il durissimo ko contro la Fiorentina, Dybala, Pellegrini, Mancini e Paredes cercano di calmarli: tutto il racconto di cosa è successo nella notte. LEGGI TUTTO

Roma