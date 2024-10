Sabatini attacca la Roma: "Una situazione penosa"

In uno dei momenti più bui della gestione Friedkin , la Roma si ritrova a raccogliere i cocci di un vaso che sembrava già rotto in partenza . All'indomani della pesante sconfitta di Firenze, è tornato a parlare dei giallorossi anche il direttore Walter Sabatini , ex ds della società capitolina, che non le ha certo mandate a dire alla proprietà americana.

Su un suo possibile ritorno alla Roma , Sabatini ha precisato: " Ovvio che ci tornerei ma nessuno mi cercherà mai a Roma , non questa proprietà certamente. Quindi è un problema che non si pone minimamente. Nella Roma deve cambiare il modo di pensare al calcio, va pensato con tratti di umanità, intelletto. Il calcio è uno sport stupido per persone intelligenti, va ridisegnato e rivisitato il rapporto della proprietà con questa città, e con il lavoro che stanno facendo".

"Parlare oggi della Roma diventa dura - ha sottolineato Sabatini a LaPresse -. Sono molto dispiaciuto soprattutto per i tifosi, sono stati trattati in maniera discriminatoria - ha aggiunto, facendo riferimento all'esonero di De Rossi e allo scarso feeling tra i Friedkin e la piazza -. "Non esiste che una proprietà non parli con il proprio pubblico, è tutto consequenziale. Sembra veramente una squadra abbandonata al suo destino. È una situazione penosa . La tifoseria non si merita questa situazione.

Sabatini: "Non hanno giocato contro Juric, la Roma ha perso l'anima"

Nel post partita di Fiorentina-Roma, si è arrivati addirittura allo scontro tra Ivan Juric e alcuni senatori dello spogliatoio, tra cui Gianluca Mancini: "Non credo che i giocatori abbiano giocato contro Juric - sostiene Sabatini -. Hanno semplicemente giocato malissimo. Io per tanti anni di calcio non ho mai visto un giocatore giocare contro il proprio allenatore. Posso capire un giocatore che non si uccide per il proprio tecnico ma qualcuno che ci gioca contro non ci credo. Ho visto solo una prestazione imbarazzante".

Difficile, in questo momento, trovare la medicina giusta: "Serve pensare il calcio in maniera più generosa, più bella, più aperta, arrivo a dire più sorridente. Il calcio è un beneficio per tutti, basta pensare alla partita di ieri tra Juve e Inter per capire che il calcio è un cemento che tiene insieme la gente. Gioiosamente. Il calcio è un divertimento e non può essere mai considerato un sacrificio. Il mio riferimento è alla società. La proprietà deve apparire, c'è l'impressione che ci sia una solitudine assoluta nella Roma, basta che appaiano i dirigenti e i proprietari e parlare nello spogliatoio, o che mettano qualcuno. Mettessero una persona. La Roma ha perso l'anima, e su questo non ci sono dubbi, basta pensare all'ipotesi di un comportamento coatto dei calciatori non ci credo e non è così".