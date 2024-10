Gemitaiz e l'appello social ai Friedkin su Juric: "Ve la butto là..."

Dopo la sconfitta per 5-1 contro la Fiorentina, aumenta il malcontento tra i tifosi della Roma: Ivan Juric, che aveva preso il posto di Daniele De Rossi, è in bilico e la stagione non sembra voler decollare. Tra i più delusi c'è anche Gemitaiz, nome d'arte di Davide De Luca, rapper romano.