Crisi Roma diretta, Juric in bilico: tutti gli aggiornamenti e le ultime news LIVE

Ivan Juric ha diretto ieri l'allenamento della Roma a Trigoria in vista del turno infrasettimanale contro il Torino, ma resta comunque in bilico. Il durissimo ko contro la Fiorentina e la pesante crisi giallorossa lo mettono in discussione, ma salvo sorprese dovrebbe esserci ancora lui giovedì in panchina all'Olimpico per sfidare la sua ex squadra. Di certo anche oggi giornata caldissima. Segui tutte le novità e gli aggiornamenti della giornata.

10:36 La frase detta dai tifosi ai giocatori Intanto emergono altri particolari sull'incontro a Termini tra squadra e tifosi, questa la frase che sarebbe stata rivolta ai giocatori: "Fate gli scocciati per venire qui? Qui i veri scocciati dobbiamo essere noi che giriamo l’Italia e l’Europa per vedervi fare queste figuracce" 10:28 Ad ora nessuna novità da Trigoria Nelle radio e sui social non si parla d'altro, i tifosi si chiedono se ci saranno oggi novità sulla situazione Juric ma ad ora, da Trigoria, non filtra nessuna novità 9:46 Quanti romanisti a New York Oltre a De Rossi a New York ci sono anche Damiano David e Ultimo: quanti romanisti, in questo momento, tutti in attesa di novità da parte del club giallorosso LEGGI QUI 9:35 Roma, ancora nessuna conferma sulla conferenza Domani, da programma, sarebbe in programma la conferenza di Juric prima del Torino. Ma ancora non ci sono conferme né sull'orario né, tantomeno, sulla conferma della conferenza stessa 9:18 Roma, il dettaglio sulla bottiglietta La bottiglietta scagliata da Juric a Mancini ha, colpito, di striscio Lorenzo Pellegrini: è il dettaglio (involontariamente comico) che emerge dalla complicata notte del Franchi 8:54 Juric, crollate le quote dell'esonero Mentre si aspetta di capire se davvero Ivan Juric resterà l'allenatore della Roma almeno fino al Torino sono crollate le quote del suo esonero. Secondo Agipronews, un addio entro fine anno, è a 1,15 su SNAI, in caduta libera rispetto a una settimana fa, quando era a 1,85. Così si inizia a pensare al suo sostituto, che secondo i quotisti sarà rappresentato da Daniele De Rossi, cacciato in malo modo appena un mese fa, offerto a 1,90 su Goldbet e Better.

8:34 Roma, le strane giornate di De Rossi a New York Intanto, a New York, c'è ancora Daniele De Rossi con la famiglia. Nessuna chiamata, a ieri sera, dai Friedkin, per cui nonostante i tanti messaggi che gli arrivano da Roma Daniele resta lì in ferie, con la moglie Sarah Felberbaum e i tre figli. LEGGI TUTTO QUI 8:26 L'aereo dei Friedkin lascia New York, ecco dove è diretto L'aereo dei Friedkin lascia New York: in questo momento è diretto verso la California 8:22 Esoneri Roma, il retroscena sui martedì Gli ultimi due esoneri Roma (quello di Mourinho a gennaio e quello di De Rossi a settembre) sono arrivati di martedì, intorno alle ore 9. È la curiosa coincidenza del 2024: arriverà anche il terzo? Al momento non si hanno notizie in merito e non si hanno notizie neppure di un eventuale arrivo improvviso dei Friedkin a Roma 8:10 I Friedkin valutano anche il nome di Ranieri I Friedkin pensano davvero a Claudio Ranieri: ECCO COME STANNO LE COSE 7:49 Retroscena Roma, cosa è successo davvero nella notte del Franchi La lite tra Mancini e Juric ma anche un botta e risposta tra Pellegrini e Ghisolfi: cosa è successo davvero nella notte del Franchi? QUI l'inedito racconto dei nostri inviati Maida e Aliprandi 7:19 Roma, oggi allenamento pomeridiano La Roma si allena oggi pomeriggio, ad ora seduta prevista alle 15. Anche oggi si attende una giornata calda sul fronte Juric ma se non dovessero esserci scossoni in mattinata sembra difficile che il tecnico non sieda giovedì in panchina 7:15 Juric, allenamento con lo sguardo cupo Il tecnico è in bilico dopo il 5-1 ricevuto dalla Fiorentina, ma ieri ha comunque diretto la seduta a Trigoria: le foto della sessione.

