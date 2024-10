De Rossi a New York con la famiglia: le strane giornate tra Roma e America

Mentre Ivan Juric resta il filo dopo la pesante sconfitta del Franchi, Daniele De Rossi si trova in ferie a New York insieme alla famiglia, a Sarah Felberbaum e ai figli. Si tratta di un altro break che si è concesso dopo l'esonero a di metà settembre, quando è stato mandato via a sorpresa nonostante un contratto di tre anni firmato pochi mesi prima. DDR ovviamente conosce il momento di Pellegrini e e compagni e sta vivendo strane giornate sull'asse Roma-America. Da un lato si gode l'affetto della famiglia, dall'altra parte attende dei potenziali segnali.

Roma, nessun contatto con De Rossi

De Rossi sta ricevedo tantissimi messaggi dall'Italia. Non è un mistero: molti tifosi sperano nel suo ritorno in panchina, magari insieme a Ranieri in versione dirigente. Ma fino a ieri sera non c'è stato nessun contatto tra DDR e la famiglia Friedkin, che si sta prendendo del tempo per non sbagliare le prossime mosse.