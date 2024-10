Damiano David al Roma Club di New York: la foto

Damiano David , occhi stanchi e una sciarpa tra le mani. Giallorossa, ovviamente. La Roma sempre al fianco dell'artista che ha scalato le classifiche di tutto il mondo, partendo dal palco di Sanremo con i Maneskin e intraprendendo, adesso, la carriera da solista. Tutto questo a New York , con il Roma Club che ha accolto a braccia aperte il frontman capitolino.

Damiano David a New York con la sciarpa della Roma

Damiano David e la Roma nel cuore, sempre e in ogni angolo del pianeta. L'artista romano, ormai a tutti gli effetti una star di livello mondiale, è approdato nella città della "Grande Mela" per presentare il nuovo singolo "Born With a Broken Heart" ("Nato con il Cuore Spezzato").