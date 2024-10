Inchiesta Hacker, la Roma chiarisce: "Mai commissionati lavori a Equalize"

ROMA - "L’AS Roma non ha mai collaborato né commissionato alcun lavoro alla società Equalize, menzionata negli articoli. Riteniamo importante precisare che l’eventuale utilizzo di tali servizi di bonifica non rappresenta in alcun modo una condotta impropria, ma costituisce una prassi comune per molte grandi aziende che gestiscono dati e informazioni sensibili". Lo rendono noto fonti del club giallorosso, in merito al presunto interessamento della società di investigazione privata Equalize, sotto inchiesta a Milano per traffico di informazioni riservate. "AS Roma - specificano fonti della società capitolina - conferma il proprio impegno nel mantenere sempre i più elevati standard di trasparenza e sicurezza".