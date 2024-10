Crisi Roma diretta, Juric con il Torino a rischio esonero: aggiornamenti e giornata LIVE

Oggi Juric affronta il suo ex Torino . In palio non ci sono solo i tre punti, ma anche il futuro sulla panchina della Roma. All'Olimpico non c'è il sold out, tanti spazi vuoti, ma comunque l'atmosfera sarà calda, con la contestazione dei tifosi che prosegue, soprattutto dopo la figuraccia contro la Fiorentina. Segui la giornata in tempo reale.

9:10

Mancini, la bottiglietta scagliata da Juric e quel presunto contatto

Lo ha detto martedì sera ai tifosi, uscendo dal Fulvio Bernardini: «Devo darmi una svegliata». Una sorta di “mea culpa” da parte di Gianluca Mancini, passato da eroe a “traditore” nel giro di sei mesi e ora alla ricerca di una svolta personale (e di squadra) per ritrovare il feeling con i tifosi. Quello che deve cercare anche con Ivan Juric, specialmente dopo i fatti del Franchi. Non tanto quella mancata rincorsa a Kean sul gol del vantaggio viola e che ha fatto infuriare l’allenatore ma anche i romanisti, piuttosto il duro scontro avuto proprio con Juric durante l’intervallo. Il faccia a faccia, la bottiglia scagliata verso il difensore centrale, poi quel presunto contatto tra i due prima che venissero divisi. Insomma, è successo di tutto. E Juric in conferenza ieri lo ha confermato, ribadendo però che in un certo senso lo scontro è stato positivo.

8:59

Niente sold-out all'Olimpico

L’Olimpico non sarà più sold out. Nei numeri ci si avvicinerà ai 60mila, grazie anche alle 40mila tessere vendute quando ancora la tifoseria sperava in estate di poter costruire una nuova Roma competitiva ed era trascinata da De Rossi. Ma nelle presenze saranno molti meno, con gli stessi abbonati - in parte - che diserteranno e non faranno quelle corse per uscire dal lavoro e farsi inghiottire dal traffico per ore pur di arrivare puntuali allo stadio. A oggi non ne vale la pena, non dopo aver dato il massimo negli ultimi tre anni. Chi sarà invece all’Olimpico contesterà la squadra, è inevitabile. E da loro non arriverà quel sostegno illimitato che si è protratto dai tempi di Mourinho. La pazienza è finita, ora sta alla squadra riconquistare il tifo.

8:41

Roma-Torino, all’Olimpico ci sarà la contestazione

La figuraccia al Franchi ha spezzato quella linea sottile di fiducia che ancora la tifoseria aveva verso la squadra. Ora il credito è finito, ora non ci saranno sconti per i giocatori. Questo è stato ribadito ai giocatori nella notte post 5-1, alle due del mattino i gruppi della curva hanno accolto la squadra alla stazione Termini. I modi stavolta sono stati meno eleganti delle altre volte, seppur mai sfociati in comportamenti inopportuni. La Curva Sud si è stancata e stasera si farà sentire prima della partita. Con cori e striscioni, probabilmente ancora con un avvio di gara in silenzio per manifestare non solo contro i giocatori ma anche contro la dirigenza e la proprietà, lontana dalla Capitale dall’esonero di De Rossi. Quello è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso, l’umiliante sconfitta contro la Fiorentina ha proprio rotto il vaso.

8:27

Cosa è successo nell’intervallo e dopo Fiorentina-Roma

Domenica scorsa, nell’intervallo di Fiorentina-Roma, è successo di tutto nello spogliatoio, tra parolacce urlate e contatti proibiti. Anche dopo la partita, comprensibilmente, l’atmosfera era elettrica e ha coinvolto il general manager Ghisolfi, oltre al gruppo dei senatori umiliati. A Trigoria, poi, sono andati in scena altri confronti accesi.

8:13

Roma, stagione già compromessa: con Mourinho 4 punti in più

È passato un mese e mezzo, otto partite che hanno prodotto un bilancio insufficiente, la disfatta di Firenze che è stata la mazzata più dolorosa di una stagione già compromessa. Lo scorso anno con Mourinho la Roma era partita malissimo, pagando i ritardi del mercato e le tensioni interne. Ma dopo 9 giornate aveva 4 punti in più.

7:49

Roma, dubbi Pellegrini e Dovbyk per il Torino: come stanno le cose

L'ucraino ha svolto solo una parte della rifinitura: questa mattina il test in campo per lui e il capitano.

7:46

La probabile formazione della Roma con il Torino

Ecco gli undici che dovrebbe mandare in campo Juric.