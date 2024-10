De Rossi non tornerà alla Roma: così lo hanno capito i giocatori

Il futuro di Daniele De Rossi non sarà alla Roma . Il momento di crisi nera dopo il suo esonero è evidente, ma DDR non tornerà un'altra volta sulla panchina dei giallorossi in caso di addio di Juric , e Ghisolfi lo ha fatto capire ai giocatori.

De Rossi non tornerà a Trigoria

Nonostante De Rossi sia gradito all'interno del gruppo squadra, il capitano Lorenzo Pellegrini, durante un colloquio con il direttore sportivo, ha capito che non c'è alcuna possibilità che torni a Trigoria. Ciò vuol dire che dovranno cavarsela da soli per riabilitarsi agli occhi dei tifosi. L'allenatore è stato chiamato a gran voce dai tifosi durante le contestazioni dei giorni scorsi. D'altronde ha un contratto con la Roma valido fino al 2027 dopo il rinnovo dello scorso giugno. De Rossi al momento si trova a New York in vacanza con la famiglia. Negli Stati Uniti c'è anche la famiglia Friedkin, ma non risultano contatti che porterebbero a un bizzarro dietrofront, un mese dopo il comunicato nel quale la proprietà annunciava di averlo allontanato «per vincere trofei».

Il futuro di Juric

Intanto Ivan Juric si gioca il suo futuro sulla panchina della Roma sfidando il suo recente passato, il Torino. All'Olimpico niente più sold out, ma ci si aspetta un ambiente caldissimo in piena contestazione dopo la brutta partita contro la Fiorentina. In conferenza stampa l'allenatore ha confermato i "litigi pesanti" avuti con la squadra: non resta che vedere se hanno portato dei frutti, come Juric spera.