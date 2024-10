Roma, Hummels: “L’autogol? Una ciliegina sulla torta di cose brutte”

ROMA - "È una sorta di ciliegina sulla torta di cose che non sono andate bene". Mats Hummels ha commentato così l'autogol segnato in occasione del suo esordio con la maglia della Roma nella sconfitta per 5-1 in casa della Fiorentina. "Le cose possono solo migliorare. Non so cos'altro ci sarà da aspettarsi”, ha affermato il difensore tedesco nel suo podcast, come riporta Der Spiegel. Il 35enne ha segnato un'autorete appena quattro minuti dopo essere entrato come sostituto. “Mi sono detto: qual è il modo migliore per iniziare la carriera in un club così importante? Un autogol dopo quattro minuti quando si è già sul 4-1 è davvero brutto. È di nuovo così ironico che posso solo prenderla con umorismo”.