Juric dopo Roma-Torino: le interviste in tv e la conferenza stampa

ROMA - Una vittoria che fa respirare. Dopo giorni di tensioni e nervosismo, con la panchina di Juric in bilico, la Roma torna a vincere in campionato grazie a un gol di Dybala . L'1-0 al Torino consente ai giallorossi di non perdere altro terreno in classifica e recuperare un po' di autostima dopo il crollo di Firenze. Ecco le parole di Juric al termine della sfida contro i granata.

23:40

Juric: "Cristante e Pellegrini sono entrati benissimo"

L'allenatore continua in conferenza stampa: "Ci è servita la batosta di Firenze e anche questi confronti. Ora questa vittoria non deve essere un lampo, dobbiamo continuare così. In tante partite abbiamo mostrato solidità, oggi con lo stesso concetto di gioco eravamo più concentrati e sul pezzo. La corsa non è stata ottimale in passato, oggi abbiamo invece concesso pochissimo al Torino. Cristante e Pellegrini? Devo scegliere dei giocatori, ho scelto Le Fée e Pisilli. Entrambi sono entrati benissimo in un momento in cui avevamo bisogno di forza ed esperienza. Possono giocare tutti, gli altri due ho pensato che potessero darmi di più".

23:25

Juric: "Koné e Le Fée sono una bella coppia"

Il tecnico interviene a Dazn: "Koné e Le Fée? Sono una bella coppia, hanno fatto una partita intensa in fase difensiva e hanno mosso bene la palla".

23:10

Juric: "Era importante riprendere la strada giusta"

Il tecnico interviene a Dazn: "Dopo Firenze era importante riprendere la strada giusta. La squadra è stata molto concentrata, abbiamo concesso pochissimo al Torino. I fischi? Solo con le prestazioni possiamo riconquistare la fiducia dei tifosi".

22:55

Parla Juric, le dichiarazioni dopo Roma-Torino

Grande attesa per le parole del tecnico giallorosso al termine della sfida contro i granata.

22:40

Roma-Torino finisce 1-0

È appena terminata la sfida tra la squadra di Juric e quella di Vanoli. La Roma ha superato i granata con un gol di Dybala nel primo tempo.

Stadio Olimpico, Roma