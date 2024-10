Mourinho colpito in allenamento da un giocatore: José cita Kumbulla che gli risponde. E Matic....

Il post social di Mou e le risposte

È stato lo stesso Special One a rendere noto l'accaduto, pubblicando il video dell'incidente sul proprio profilo Instagram: "Lezione ai giovani allenatori che non indossano mai lo stesso colore dei giocatori. Possono passarti la palla o prenderti a calci da dietro", le parole di Mourinho a corredo del post social. L'allenatore portoghese ha taggato anche Marash Kumbulla, evocando evidentemente un incidente simile accaduto durante un allenamento della Roma. "Scusa di nuovo mister" ha scritto il difensore albanese, oggi in prestito all'Espanyol. Un altro ex romanista, Nemanja Matic, ha commentato il post con un sorriso: "Meritato", le parole del centrocampista serbo.