Roma, contestazione e striscioni: che clima troverà la squadra stasera all'Olimpico

La curva che entra e tiferà durante la partita. I fischi alla lettura delle formazioni . Uno stadio pieno (perché 60mila persone scarse non sono poche di giovedì sera) ma senza il sold out che negli ultimi anni era diventato un marchio di fabbrica della Roma di Mourinho e De Rossi. Della Roma dei Friedkin, in sintesi. Questo è il clima che dovrebbe attendere la squadra giallorossa stasera all’Olimpico e il condizionale è d’obbligo perché poi molto dipenderà anche da come andrà la partita e dall’atteggiamento dei giocatori.

Roma, cosa succederà contro il Torino allo stadio

La curva dovrebbe entrare fin dall’inizio perché altrimenti avrebbe annunciato contestazione e ingresso ritardato, ma le cose potrebbero anche cambiare all’ultimo. Poi fischi, come comprensibile, ma non durante i 90’. I tifosi proveranno a sostenere la squadra in un momento delicatissimo, ma certo la situazione è in divenire. E molto dipenderà anche da quello che succederà in campo. Una cosa però è sicura: l’atmosfera del passato è solo un ricordo.