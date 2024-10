Juric, ritorno al passato: sorrisi e abbracci per i suoi ex giocatori

Juric, la carezza a Ricci e il saluto ai suoi ex giocatori

Un ritorno al passato per l'allenatore dei granata, che prima della partita ha sottolineato di aver conservato un bel ricordo del triennio in granata, durante l'incontro ha fatto una carezza Ricci quando rincorrendo il pallone è caduto a due passi dalla sua panchina e al termine del match ha abbracciato i suoi attuali giocatori e tutti i suoi ex calciatori. Sorrisi, pacche sulle spalle ai vari Vlasic e Tameze, a testimonianza del bel rapporto che si è concluso la scorsa estate.