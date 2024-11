Amendola dice tutto: "L'esonero di De Rossi, la droga, i Cesaroni, i soldi"

Amendola, la Roma e l'esonero di De Rossi

Una vera e propria passione quella per il calcio e una fede quella per i colori giallorossi: "Nel ’90 feci Ultrà, divenne iconico ma mi creò vari problemi con la curva - ha raccontato Amendola in un'intervista al 'Corriere della Sera' -, fino ad allora avevo un legame forte col tifo organizzato. Fui attaccato dai romanisti". Così invece sull'esonero di Daniele De Rossi da parte della Roma: "È la chiusura del cerchio per cui detesto il calcio di oggi. I padroni sono stranieri che ti comprano come una rosetta e ti fanno diventare un filone di pane, senza metterci gli ingredienti giusti. Sono disamorato, non della Roma ma del calcio, che appartiene alle piattaforme. Oggi del Manchester City contano più i tifosi che ha in Asia di quelli inglesi".

I soldi, la cocaina e i Cesaroni

A proposito del rapporto con i soldi, ha detto di ritrovarsi in George Best: "Viaggi, ristoranti esagerati, belle macchine, andare a vedere la Roma ovunque, orologi, e oggi nemmeno li porto al polso. Molti soldi li ho proprio buttati. Nessuna rivalsa, era il gusto di spenderli, la non preoccupazione per il domani". E in una fase della sua vita c'è stata anche la cocaina: "Ho già fatto coming out. Come ne sono uscito? Una sera ero da solo con mio figlio Rocco. Stava male e per un attimo non ho saputo cosa fare. L’attimo dopo ero lucido e mi sono detto ora basta". Un pensiero poi su 'I Cesaroni', la celebre serie tv che gli ha dato "la sicurezza economica" e "una fetta di pubblico che non avevo e che oggi è diventato adulto".