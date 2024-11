Juric diretta conferenza stampa prima di Verona-Roma: segui tutto LIVE

Torna a parlare Ivan Juric . Dopo la vittoria contro il Torino, che ha almeno momentaneamente reso più forte la sua posizione, la Roma è attesa domani dalla partita contro il Verona. Sarà l'allenatore, oggi alle 12 a Trigoria, a presentare la sfida al Bentegodi alla sua ex squadra.

11:40

La Roma si affida ancora a Dybala

Anche domani la Roma, salvo sorprese, si affiderà ancora a Paulo Dybala

11:29

Danso attacca la Roma: "Il cuore? Trasferimento saltato forse per altri motivi"

Dalla Francia arrivano le parole di Danso, il difensore del Lens che la Roma aveva acquistato salvo poi non chiudere la trattativa dopo il mancato superamento delle visite mediche per un presunto problema di natura cardiaca: "Forse il trasferimento è saltato per altri motivi".

11:20

Roma, le parole di Claudio Amendola su De Rossi

Intanto a Roma come normale si continua a parlare anche dell'esonero di De Rossi

11:18

Juric e la scelta forte sui tre senatori

Attesa per sapere se Juric parlerà della situazione (anche ambientale) legata a Pellegrini, Cristante e Mancini

11:11

Juric, alle 12 la conferenza stampa

Alle 12 a Trigoria via alla conferenza stampa di Ivan Juric a Trigoria. Domani alle 18 è in programma Verona - Roma

Trigoria, Roma