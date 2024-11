Soulé, la frase di Juric: "Ha giocato tanto". È davvero così? Come stanno le cose

È stato il colpo dell'estate romanista, il giovane talento su cui investire fiducia, tempo e soldi (30 milioni complessivi). Doveva essere l'alternativa a Dybala o in senso stretto (prendere il suo posto in caso di cessione di Paulo) o in senso più ampio, qualora fosse rimasto: giocare con lui e al suo posto per permettere all'amico di rifiatare. Matias Soulé non è stato, per ora, niente di tutto questo e di lui nelle ultime settimane si è parlato più per i meme in tribuna a Firenze quando è stato inquadrato con Ballardini che per il lavoro in campo. Soulé non è al top, è stato debilitato da una brutta influenza (e allora perché portarlo al Franchi per fargli prendere freddo in tribuna?) e contro il Torino è rimasto in panchina. In questo momento ha davanti Dybala e Baldanzi: il primo è semplicemente il leader della Roma, il secondo cresce settimana dopo settimana. E lui? Si dà da fare, lavora, vive con la fidanzata e spesso con la famiglia d'origine, è seguito in tutto e per tutto da persone di sua fiducia e l'ambientamento romano procede benissimo. Quello in campo meno. Juric, oggi in conferenza, ha detto giustamente che ci vuole tempo ma che, al tempo stesso, Soulé "ha giocato tantissimo". Ma è davvero così?