Calafiori guarda l’Arsenal in tv, ma ai tifosi della Roma non sfugge un dettaglio

Riccardo Calafiori deve mordere il freno in attesa di mettersi alle spalle l'infortunio riemdiato contro lo Shakhtar Donetsk che, per fortuna, non è grave. In attesa di tornare in campo c'è tempo per guardare le partite del suo Arsenal (sconfitto 1-0 in trasferta dal Newcastle) e giocare alla Play Station. Il tutto senza dimenticare la Roma: come testimoniato proprio da un joystick.