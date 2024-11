Juric a rischio esonero crisi Roma: conferenza stampa dopo il Verona, rileggi la diretta

21:10

Soulé: "Il gol come una liberazione, ma..."

L'attaccante della Roma a Dazn: "Non sono per niente contento, era una partita che dovevamo vincere come anche altre, però è andata così. Penso che avremmo meritato molto di più. Ora dobbiamo cercare di riprenderci al più presto. Il gol è stata una liberazione, ma non mi aspettavo che andasse così la partita. So che devo fare molto di più e anche a livello di gruppo bisogna migliorare. Lavorando tanto riusciremo ad uscire da questa situazione. Quando stiamo vincendo non dobbiamo abbassarci, ma dobbiamo continuare a giocare. Bisogna leggere i momenti della partita".

20:55

Juric: "Ho visto spunti molto interessanti"

L'allenatore continua: "Sulle fasce siamo coperti con il ritorno di El Shaarawy e Saelemaekers, in mezzo siamo a posto. Magari dietro manca qualcosina ma davanti abbiamo tante opzioni. Ho visto degli spunti molto interessanti oggi, dobbiamo mantenere lucidità e capire che questi errori sono gravi e ci condannano, ma abbiamo fatto grandi cose”.

20:45

Juric: "Futuro? Non mi preoccupo e vado avanti"

Il tecnico aggiunge: "Si aspetta decisioni società? Non è una domanda che devi fare a me, non mi preoccupo, vado avanti. Oggi abbiamo giocato meglio che contro il Torino. Abbiamo dominato e subito una beffa alla fine, stiamo commettendo errori o arbitri stanno commettendo errori. Errori si pagano sia dell'arbitro che dei giocatori. Fatta una bellissima prestazione, abbiamo giocata a livelli buonissimi, certo commettendo errori".

20:35

Juric: "Abbiamo regalato il primo gol"

L'allenatore analizza: "Mi dispiace per i ragazzi perché abbiamo giocato una grande partita con grande intensità. Abbiamo perso una partita a causa nostra. Stiamo commettendo degli errori troppo grossi, soprattutto se regali palla agli avversari. Spero passi presto questo momento. La differenza con Firenze è abissale. Quella serata è stata un disastro, oggi abbiamo giocato bene ma stiamo commettendo dei grossi errori. Sul primo gol regaliamo palla, il secondo è irregolare, stiamo pagando queste cose qua. A volte il calcio è così, dobbiamo mantenere la lucidità e alzare il livello di concentrazione anche se sono errori troppo grossi per dipendere dalla concentrazione”.

20:25

Juric: "Gomitata di Magnani era fallo"

Il tecnico della Roma a Dazn: "Su N'Dicka c'è una gomitata netta, lo spacca e sta a terra cinque minuti per riprendersi. C'è poco da dire, questo è fallo. E' l'ennesimo episodio ai danni della Roma. Abbiamo fatto una grande partita, ma quando fai certi errore li paghi. Mi dispiace per i ragazzi perché abbiamo giocato una grande partita con grande intensità. Abbiamo perso una partita a causa nostra”.

20:10

Parla Juric, le dichiarazioni dopo Verona-Roma

Grande attesa per le parole del tecnico giallorosso al termine della sfida contro i veronesi.

19:55

Verona-Roma finisce 3-2

È appena terminata la sfida tra la squadra di Juric e quella di Zanetti. La Roma cade nel finale al Bentegodi.

Stadio Bentegodi, Verona