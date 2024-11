Pagelle Roma dopo il disastro di Verona: i voti di Zalewski, Pellegrini e gli altri

Svilar 5,5 Non si stacca dal blocco di Kastanos sulla rete di Magnani. Meno incisivo del solito, si prende anche un giallo.

Mancini 5

Va ad accorciare su Livramento dimenticandosi alle spalle Harroui.

N’Dicka 4,5

Il crollo del muro. Cede al fresco Livramento nell’azione della rete della vittoria.

Angeliño 5,5

Ormai gioca da centrale, ma quando sale non riesce a incidere. Il cross alto nel recupero, con Dybala centravanti dice tutto.

Celik 6

Firma il suo secondo assist in campionato nelle ultime tre stagioni. Questo la dice lunga.

Koné 6

Gestisce con intelligenza il pallone del 2-2 servendo Celik sulla destra. Scarico nella ripresa, Juric lo cambia quando è senza energie.

Paredes (36’ st) 5

Entra dopo quattro partite consecutive in A. Passeggiata in campo.

Le Fée 5,5

Non riesce a impostare il gioco come vorrebbe o come ha fatto contro il Torino.

Cristante (21’ st) 5

Incosistente: sbaglia e concede.

Zalewski 4,5

Sufficienza e leggerezza in un cambio di campo senza senso e concettualmente sbagliato che ha regalato al Verona il gol del vantaggio. Serve un assist perfetto per il gol di Soulé.

El Shaarawy (21’ st) 4,5

Il suo errore innesca l’azione del gol vittoria del Verona. Spinta offensiva confusa.

Soulé 6,5

Si divora una gol facile, poi ne segna uno difficilissimo con il tacco.

Dybala (21’ st) 5

Cade anche lui nonostante qualche guizzo per provare ad accendere la squadra.

Pellegrini 4,5

Fa tanta fatica a essere incisivo. Errori anche sui calci piazzati. Male.

Dovbyk 7

Costruisce il gol prima giocando di sponda, poi buttandola dentro. L’ucraino viene servito troppo poco, ma quando arriva il pallone giusto lo trasforma in gol. Il suo sesto stagionale.

Baldanzi (29’ st) 5

Anche lui non trova guizzi importanti