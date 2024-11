Juric in bilico: la Roma è in crisi, le decisioni della società

ROMA - Il ko a Verona ha aperto una nuova giornata di riflessioni in casa Roma. Il futuro di Ivan Juric è tornato prepotentemente in discussione. In questo momento, però, non sembrano essere previsti scossoni: a meno di grosse sorprese il tecnico sarà seduto ancora sulla panchina giallorossa nel match di giovedì di Europa League. Ecco la cronaca della giornata.

Quattro punti in tre partite per la Roma di Ivan Juric in Europa League , che in casa ha pareggiato con l'Athletic Bilbao e battuto la Dinamo Kiev mentre ha perso in Svezia contro l'Elfsborg. I giallorossi, attesi ora dalla trasferta in Belgio sul campo dell'Union Saint-Gilloise, sono al momento in zona playoff nella classifica del maxi-girone. QUI LA CLASSIFICA DI EUROPA LEAGUE

Un weekend da dimenticare dal punto di vista calciastico quello passato per i Friedkin, che hanno visto perdere i loro club : se la Roma è stata sconfitta di domenica a Verona , con Juric ora in bilico, il giorno prima non è andata meglio all' Everton che è stato invece battuto 1-0 sul campo del Southampton .

La Roma ha registrato una striscia di nove trasferte di fila senza vittoria in Serie A (5 pareggi e 4 sconfitte) per la prima volta dal periodo tra il dicembre 1999 e il maggio 2000 (11 in quel caso). Gol subiti e primi 45’. Ultimo successo il 25 aprile a Udine (1-2 lo scorso 25 aprile) con De Rossi , che poi ha collezionato 4 pareggi e 2 sconfitte mentre con Juric in panchina sono arrivati un pari e 2 ko.

Il giorno dopo la sconfitta di Verona la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria agli ordini di Juric (che resta a rischio esonero) e il club ha poi postato sui propri canali social il video della seduta di lavoro. Una scelta poco apprezzata dai tifosi giallorossi e tantissimi sono stati i commenti al post : "Non siete reali - si legge in uno di questi -. Squadra e società allo sbando e voi postate i video degli allenamenti. Lo fate apposta non c’è altra spiegazione".

L’ex della Roma Luigi Garzya ha parlato del momento giallorosso ai microfoni di TMW Radio: “Juric è un buon allenatore ma nel contesto della Roma non c’entra nulla. Per me non si andrà avanti con lui perché lo spogliatoio non lo sopporta. Se si continua con lui, sarà un errore”.

L'Union Saint-Gilloise aspetta la Roma: avvio di stagione deludente anche per i belgi

Come per la Roma avvio di stagione deludente anche per l'Union Saint-Gilloise, che giovedì (7 novembre) ospiterà i giallorossi in crisi nel match valido per la quarta giornata di Europa League. Appena un punto in tre partite in questa competizione per i belgi, frutto dello 0-0 contro il Bodo/Glimt incastrato tra due sconfitte, il 2-1 incassato in Turchia dal Fenerbahce di Mourinho (2-1) e il più recente ko per 1-0 in Danimarca contro il Midtjylland. Poche soffisfazioni anche in campionato, dove l'Union Saint-Gilloise è decimo in classifica con 16 punti in 13 partite (3 vittorie, 7 pareggi e 3 sconfitte).

Juric, l'intervista di venti giorni fa: "La Roma il mio paradiso"

Dopo la batosta di Firenze e il ko di Verona, con in mezzo la vittoria all'Olimpico contro il Torino, la panchina di Ivan Juric è in bilico e fa strano rileggere oggi le parole pronunciate solo venti giorni va nell'intervista esclusiva rilasciata a Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio, in cui definiva la Roma come "il mio paradiso". LEGGI QUI L'INTERVISTA

Il bilancio di Juric con la Roma: 4 sconfitte in 10 partite

Sono 4 le sconfitte incassate dalla Roma nelle 10 partite giocate sotto la gestione di Ivan Juric, chiamato a settembre al posto di De Rossi (dopo l'1-1 Marassi contro il Genoa) e ora a sua volta in bilico. In campionato 7 i match affrontati con il tecnico croato: subito 2 vittorie all'Olimpico contro Udinese (3-0) e Venezia (2-1), poi il pari a Monza (1-1), il ko per 1-0 in casa con l'Inter (0-1) e quello per 5-1 a Firenze, la vittoria a Roma contro il Torino (1-0) e l'ultima sconfitta per 3-2 al Bentegodi contro il Verona. Nelle tre gare di Europa League un pareggio (1-1 con l'Athletic Bilbao) e un successo (1-0 alla Dinamo Kiev) e un ko per 1-0 in Svezia (sul campo dell'Elfsborg).

La Roma torna ad allenarsi a Trigoria: Juric pensieroso FOTO

Dopo la sconfitta di Verona, la Roma è tornata ad allenarsi a Trigoria a tre giorni dalla sfida di Europa League in Belgio contro l'Union Saint-Gilloise. Futuro incerto per il tecnico Ivan Juric, che ha comunque diretto la seduta mostrando però un'espressione cupa e pensierosa.