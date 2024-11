Mourinho, le frasi che i romanisti rimpiangono: "Io e i miei combattiamo il sistema"

La nostalgia è tanta. La nostalgia di una Roma che, con Mourinho prima e De Rossi poi, al netto delle inevitabili differenze tra i due, era rappresentata da due allenatori, e da due persone, totalmente identificate con la città e la tifoseria. De Rossi a Roma ci è nato, cresciuto, ne conosce spigoli e spifferi, pregi e difetti. Mourinho è arrivato nell'estate del 2021, due mesi dopo un annuncio che aveva regalato ai romanisti una gioia impossibile da contenere, ma gli era bastata mezza passeggiata per comprendere ogni cosa. Oggi sembrano appartenere non al passato. Alla preistoria. E se Daniele si è allontanato con la famiglia (prima in Islanda, poi a New York), Mourinho sta vivendo una nuova avventura in Turchia. Al Fenerbahce lo adorano, è secondo in classifica e in pochi mesi è diventato il leader di un popolo che non aspettava altro. Il rapporto con gli arbitri è più conflittuale che mai: basta vedere le immagini (sui social rimbalzano di continuo) per capire come Mou non abbia tutti i torti a sentirsi preso di mira. E lui non perde occasione per farlo notare.