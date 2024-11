Gasperini duro sulla Roma: "Situazione esplosiva, Juric bravo ma è solo"

Gasperini esalta la sua Atalanta

"L'Atalanta non si è mai nascosta - ammette Gasperini - ha sempre cercato di giocare gara per gara e vedere dove può arrivare. Scudetto? Il campionato si è un po' diviso. Lì in alto sono tutte molto ravvicinate e tutte possono sognare. Poi, penso che l'Inter abbia qualche possibilità in più. Ma è giusto che noi, Fiorentina e Lazio in questo momento possiamo essere particolarmente felici”. L’allenatore dell’Atalanta parla anche del sovraffollamento del calendario. "Si stanno aggiungendo troppe partite, di cui alcune non sempre piacevoli - ha sottolineato Gian Piero Gasperini - faccio ancora fatica a capire se la nuova formula della Champions League sia la soluzione giusta: non c'è la stessa adrenalina degli scontri diretti, ma alla fine di questa prima fase si potranno trarre delle conclusioni. Sicuramente ci sarà un po' di incertezza e anche un po' di confusione. Il rischio delle tante partite sono gli infortuni, che avvengono spesso in partita e quasi mai in allenamento. Noi abbiamo avuto un'esperienza molto positiva l'anno scorso - ha ricordato il tecnico dell'Atalanta - in cui da febbraio a giugno abbiamo giocato sempre tre partite a settimana, utilizzando 15-16 giocatori. Si può giocare anche tre volte a settimana".