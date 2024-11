Roma ultime news: festa per baby Pellegrini, oggi riposo, da domani l'Europa League

Allenamento di scarico e poi un giorno di riposo per smaltire le scorie e le polemiche che hanno accompagnato il fischio finale di Verona-Roma . Poi, sarà tempo di Europa League . Questo il programma dettato da Ivan Juric , la cui posizione resta in bilico dopo il ko del "Bentegodi" . Dybala e compagni si ritroveranno domani a Trigoria per iniziare a preparare il match con l' Union Saint-Gilloise , valido per la quarta giornata della "fase campionato" della competizione continentale. Quella di ieri, intanto, è stata una serata di festa in casa Pellegrini , dove si è festeggiato il primo compleanno del piccolo Nicolò , insieme a compagni e vecchi amici.

Roma, oggi riposo: da domani si pensa all'Union Saint-Gilloise, festa in casa Pellegrini

Non c'è tempo per fermarsi e riflettere sugli errori commessi. La Roma, come tutte le squadre impegnate su più fronti, è chiamata ad affrontare la delicatissima trasferta di Saint-Gilles, dove è attesa dai padroni di casa dell'Union Saint-Gilloise, in occasione della quarta partita in questa edizione dell'Europa League. Dopo la brutta sconfitta di Verona, Ivan Juric ha guidato una seduta di scarico e poi concesso ai suoi ragazzi una giornata di riposo, per resettare e ripartire in vista della gara in programma giovedì alle ore 18.45. Mercoledì mattina la ripresa, che ha già il sapore di rifinitura. Poi, pranzo e partenza direzione Belgio.

Nonostante il momento molto delicato, non mancano le occasioni per consolidare gruppo e spogliatoio. Lorenzo Pellegrini può sorridere grazie al suo Nicolò, che ha spento ieri la sua prima candelina. Alla festa, presenti tanti compagni di squadra e alcuni vecchi amici, come Leonardo Spinazzola (oggi in forza al Napoli). Da domani, si torna a fare sul serio, per uscire dalla crisi.