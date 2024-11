Dybala e la "risposta" a Scaloni: la Roma è la sua unica chance

ROMA - Sembra passata una vita, invece pochi mesi fa Dybala era un promesso sposo dell’ Al-Qadsiah : i sauditi erano pronti a pagare un ingaggio di 75 milioni di euro per tre anni per mandarlo in pensione. I tifosi della Roma erano in subbuglio. Non volevano separarsi dalla loro stella. Poi è arrivato il no definitivo con tanto di spiegazione: «Tutti guardano solo all'aspetto economico, io ho messo tante cose sul piatto come la famiglia, la moglie, la città e la voglia di ritornare a giocare per l'Argentina. Ho 30 anni e mi sento bene fisicamente, voglio ancora dare il massimo. Poi è chiaro che quando uno vede quella cifra lì ci pensa però ci sono anche altre priorità...». Dybala è ancora il faro di una Roma che viaggia dentro una crisi profonda, ma ha perso l’ Argentina , forse perché non riesce a trovare continuità in giallorosso . Il ct Scaloni non l’ha convocato, confermando l’esclusione di ottobre, dettata quella volta da un problema muscolare . Adesso non c’è nessun infortunio: la scelta è di carattere tecnico . Una botta per Paulo, arrivata dopo la mancata convocazione in estate per la Coppa America e il ritorno lampo a settembre, quando ha segnato un gol contro il Cile con la maglia numero 10 ( Leo Messi era assente). Per assurdo, quest'ultima esclusione, può essere una buona notizia per la Roma .

Roma, stima Dybala

Cambiano le stagioni, cambiano gli allenatori, però il concetto è sempre lo stesso: esiste una Roma con Dybala e poi esiste un’altra Roma senza di lui. Basta vedere la mezza magia del fuoriclasse argentino che ha mandato al tappeto il Torino in una partita senza mordente. Una sua scintilla, per di più dal nulla, è servita per strappare i tre punti all’Olimpico. E poco importa se gioca trequartista, falso nove o più largo sulla destra: con la Joya in campo la Roma alza le possibilità di essere incisiva sotto porta. Il concetto l’ha ribadito anche Ivan Juric di recente: «Dybala ha fatto il falso nove, ma anche in altre gare insieme a Dovbyk ha tanta libertà, superiore rispetto agli altri, perché ha il senso dello spazio. Ogni volta che gioca gli diamo più libertà rispetto ad altri». Insomma, il numero 21 ha la stima totale dell’allenatore e non si vuole nascondere. In questo momento conta di caricarsi la Roma sulle spalle e di riprendersi l’Argentina al prossimo giro utile. Come prima e più di prima, al netto di una gestione a livello fisico che richiede dei momenti di riposo, come è accaduto anche nella trasferta di Verona.

Dybala, ora la sosta

Dybala, quindi, sfrutterà la sosta per le nazionali per restare a Trigoria, per allenarsi e farsi trovare pronto nell'immediato futuro. A stretto giro il calendario diventerà complicato e fitto di impegni. Traduzione: le sfide contro Napoli, Tottenham e Atalanta sembrano al limite dell’impossibile vedendo come gioca la Roma. Paulo però può spostare gli equilibri se sta bene. Il suo inizio di stagione non è da ricordare: finora ha realizzato solo due gol, uno su rigore contro l’Udinese e poi l’altro al Torino. Si tratta del peggior inizio da quando è in giallorosso. Solo lui può riscrivere la sua storia, potendo tra l’altro contare sull'apporto dei tifosi, che lo stanno sostenendo a scatola chiusa.