Juric prima di Union SG-Roma: "Sento la fiducia dei Friedkin", rivivi la diretta

I giallorossi hanno fatto la consueta passeggiata in campo allo stadio Re Baldovino di Bruxelles dove domani scenderanno in campo.

Quando gioca lui la squadra brilla: vuole ritrovare tutta la Joya in giallorosso per vestire ancora la maglia dell'Argentina. Come vuole reagire l'ex Juve.

19:30

Union SG-Roma, Hummels verso un posto da titolare

La lista dei convocati di Ivan Juric per la trasferta europea in Belgio: assenti due difensori, ecco chi ci sarà in Belgio.

19:23

Terminata la conferenza stampa

Termina così la conferenza stampa di Juric e Svilar alla vigilia della sfida della Roma contro l'Union Saint Gilloise.

19:22

Svilar racconta il post-Firenze

Svilar prosegue: "Dopo Firenze abbiamo parlato negli spogliatoi anche con il mister. Stiamo parlando tutti i giorni, ma l'episodio di Firenze rimane una paritta bruttissima, non eravamo noi. Nelle successive due partite abbiamo reagito bene, poi domenica ci sono stati episodi non dipesi da noi".

19:20

Svilar: "A Verona episodi ingiusti. Sentiamo che sia tutto contro di noi"

Le parole di Svilar: "Mi sento normale, provo a concentrarmi sul lavoro quotidiano con il mister e il resto della squadra e sulle vittorie. Arbitri? Non so che posso dirti, ci sono stati episodi non giusti, come quello di domenica. Il secondo gol era da annullare e sarebbe stata tutt'altra partita, e purtroppo non è stato l'unico. A volte sentiamo che sia tutto contro la Roma e questo non è bello. Noi però dobbiamo concentrarci su ciò che controlliamo noi, poi i risultati arriveranno".

19:18

"Disastro nelle transizioni, squadra addormentata"

Juric prosegue: "Disastro nelle transizioni, squadra addormentata e non concentrato. Ma se guardo Verona mi ricordo solo l'ultima ripartenza, non mi ricordo altro, nessuna parata di Svilar e nessuna occasione. Contro il Torino abbiamo subito 4 tiri in totale, contro il Verona 7. Domani dobbiamo vincere, ci concentriamo molto su domani. I ragazzi ne hanno bisogno per il morale. A Verona erano convinti di ribaltarla, non è successo e ora i ragazzi hanno bisogno dei risultati".

19:17

"A Verona partita molto positiva"

"Dopo Firenze abbiamo fatto due belle partite, a volte gli episodi determinano tutto il giudizio. Analizzando tutto quello che è stato concesso, l'errore dell'arbitro, quanto abbiamo creato, tutta la partita è stata molto positiva. Io penso che in questo momento il risultato diventa primario e nessuno è contento di non farlo. Io penso che i ragazzi devono attaccarsi a quello che stanno facendo, mettendo ancora più concentrazione, più cattiveria agonistica, se è possibile cercare di vincere le partite, però secondo me devono credere in quello che fanno".

19:15

Inizia la conferenza

Inizia la conferenza stampa di Juric: "Friedkin? Sì ci siamo sentiti, Penso che sia tutto chiaro, non dovete indagare troppo, mi sembra. Io sento fiducia, è chiaro che bisogna fare risultati, questo è ovvio e siamo concentrati su quello. Il giorno di riposo è stato un programma che arriva da lontano, che era programmato giorno libero, per cui avendo tutte queste partite secondo tutti quanti era giusto fare un bellissimo allenamento il giorno dopo la partita con quelli che non hanno giocato".

19:14

Juric: "Friedkin non contenti dei risultati, ma sempre fiducia da loro"

Anche Juric ha parlato a Sky Sport: "In questo momento abbiamo bisogno di vincere, siamo molto concentrati sulla partita di domani. A Verona abbiamo subito solo un contropiede e siamo stati puniti. Molto diverso rispetto a Firenze. Contro l'Hellas abbiamo fatto degli errori come gli arbitri. In questo momento dobbiamo fare i risultati. Bisogna resistere con le idee e con il gioco. Gioca Hummels domani? Non lo so ancora. Siamo in contatto con i Friedkin: vedono certe cose positive ma non sono contenti dei risultati. Ho sentito sempre fiducia da loro".

19:10

Le parole di Svilar

Prima dell'inizio della conferenza, Svilar ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Sono nato qua ed è bello giocare una partita importantissima. Nelle ultime partite abbiamo preso troppi gol ma siamo stati un po' sfortunati. Dobbiamo fare meglio. Mi preoccupa la classifica? Non ci pensiamo, dobbiamo pensare partita dopo partita".

19:05

Rivoluzione Juric, scossa alla Roma: le tre mosse per uscire dalla crisi

Il tecnico vuole cambiare marcia: servono più leader durante la partita. Il croato ha bisogno del miglior Pellegrini.

18:50

Europa League, Celik domina in una speciale classifica

Nonostante la stagione poco esaltante, il laterale giallorosso domina in una classifica speciale in Europa League: ecco quale.

18:35

I Friedkin tornano a Roma: gli scenari e cosa succederà a Trigoria

Dan e Ryan, ora in Tanzania, hanno pianificato lo sbarco tra domani e venerdì. Previsti colloqui con Juric e i giocatori che devono dare un segnale prima della sosta: i dettagli.

18:20

L'arbitro di Union SG-Roma

La Uefa nei giornis corsi ha reso nota la squadra arbitrale della sfida di Bruxelles: ecco chi dirigerà la sfida.

18:15

La rifinitura della Roma

Prima di partire per Bruxelles, Juric ha diretto la rifinitura a Trigoria questa mattina.