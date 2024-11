Fallo su Mancini in Union St-Roma, furia Ghisolfi: urla dalla tribuna!

La Roma recrimina ancora una volta per un torto arbitrale. Stavolta in Europa League, nella sfida contro l'Union St Gilloise. Machida alla mezz'ora della partita ha colpito la gamba di Mancini nella sua area mentre il difensore giallorosso si stava preparando al cross per Shomurodov. Steso, l'arbitro ha però concesso soltanto la rimessa dal fondo quando invece era netto il fatto sul difensore toscano. Il Var non ha chiamato il contatto, mentre intanto sugli spalti sia il direttore sportivo Ghisolfi sia il dirigente Lombardo riguardando l'episodio sul telefonino hanno urlato più volte al rigore netto. Il gioco è proseguito senza sviluppi: errore clamoroso dall'arbitro e del Var.