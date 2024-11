Juric: "Un punto è meglio di niente". La frase scatena la furia dei tifosi sui social

Ai tifosi della Roma non è andata giù, di nuovo, la prestazione della loro squadra in casa dell'Union SG. Ancora una prova scialba e deludente, e alla fine soltanto 1-1. Un risultato però che Juric, a fine gara, non ha disdegnato: "Il risultato è negativo, ma è meglio un punto di niente. Mettiamola così. Non sono soddisfatto della prestazione", ha dichiarato. Parole che hanno fatto infuriare i tifosi giallorossi sui social.