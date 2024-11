Juric prima di Roma-Bologna: "Dybala ko, non ci sarà", rivivi la diretta

Archiviata la trasferta di Bruxelles, la Roma di Ivan Juric si appresta ad affrontare il Bologna di Vincenzo Italiano, in occasione della 12a giornata del campionato di Serie A . Con una vittoria, i giallorossi supererebbero momentaneamente gli emiliani, in attesa del recupero tra rossoblù e Milan .

13:45

Friedkin, niente ritorno a Roma: i tifosi reagiscono e si scatenano sui social

La proprietà statunitense rimanda il ritorno nella capitale: i supporters giallorossi impazziti su Instagram.

13:30

Friedkin e il mancato arrivo in Italia: tutti i dettagli e i retroscena

I risultati della squadra giallorossa sono deludenti, e la proprietà americana valuta un nuovo cambio in panchina: le ultime.

13:15

Tutto su Roma-Bologna

Dopo la sconfitta esterna contro il Verona e il pareggio in Europa League contro l'Union Saint-Gilloise, la Roma torna a giocare all'Olimpico contro il Bologna: tutti i dettagli sulla partita.

13:00

La situazione in classifica

In undici partite di campionato la Roma ha collezionato 13 punti, due in più del prossimo avversario, il Bologna. LA CLASSIFICA COMPLETA

12:45

Scarica l'App ufficiale e gratuita de Il Corriere dello Sport

Scarica l'App ufficiale e gratuita del Corriere dello Sport:

Download per iOS, clicca qui per scaricare

Download per Android, clicca qui per scaricare

12:30

Infortunio per Dybala

Brutte notizie per Ivan Juric. Paulo Dybala sarà costretto a saltare la sfida contro il Bologna in programma domenica 10 novembre allo stadio Olimpico e valida per la dodicesima giornata di campionato. LE ULTIME

12:17

Juric: "Ho la coscienza pulita"

"N'Dicka ha recuperato, aveva un virus. Abbiamo ripulito l'aria dopo Firenze: abbiamo tirato fuori tutto. Io ho la coscienza pulita, non ho fatto alcun passo indietro. Ho visto miglioramenti in certe partite, buio in altre"

12:15

Juric: "La mancanza di continuità mentale un problema"

Juric parla sui suoi mesi da allenatore della Roma: "Fino a ora abbiamo provato a fare tutto, non ho nulla da rimproverarmi. Cosa mi dà fastidio? Vedo che ci sono partite dove si può fare qualcosa, c'è della potenzialità ma la mancanza di continuità mentale mi ha dato molto fastidio".

12:13

Juric: "Dybala non ci sarà"

"Dybala non ci sarà, ha avuto un fastidio. Non proprio un infortunio, un fastidio. Un po' lo aveva già avvertito in Belgio, ieri si è allenato ma continuava a sentirlo questo fastidio. Su Pellegrini devo ancora riflettere se giocherà o meno. Mentalità vincente? Quello che conta è che in certi momenti non siamo attaccati al risultati, alla prestazione. La tattica è importantissima, tutto è importante, ma se mancano questi elementi non diventiamo competitivi, e spesso non lo siamo. E' la base del gioco del calcio"

12:11

Juric: "Contro Torino e Verona passi in avanti"

Sulle cose migliorate: "Contro il Torino c'è stata una partita serena, organizzata, da parte della squadra. A Verona è stata una partita molto positiva sotto molti punti di vista, come nel ritmo di gioco. Oltre ai gol non abbiamo subito niente. Per quanto riguarda cosa successo in Belgio non cerco scuse"

12:09

Juric su Hummels

"Non c'è mai stato un litigio con Hummels: è un grande professionista. Ho dovuto scegliere giocatori che mi avrebbero garantito determinate cose, come Cristante. Per lo stesso motivo ho fatto giocare Pisilli al posto di Pellegrini. So che è pesante, anche io mi aspettavo di più, ma fino a ora devo essere onesto rispetto al mio lavoro e scegliere cosa credo sia giusto. Non ci sono mai stati problemi con lui. Ho delle richieste, come Pisilli al momento mi dà più garanzie di Pellegrini".

12:08

La squadra è con Juric?

Ivan Juric ha risposto sull'ultima partita: "Con tutta sincerità, ci sono momenti in cui sento la squadra mia, anche dopo una sconfitta. Questo è successo a Verona. Contro l'Union non ho visto differenze rispetto alla sconfitta di Firenze: non sono state mostrate le caratteristiche delle mie squadre. Ho visto la squadra distratta. Passaggi inventati, momenti a vuoto: non una squadra sul pezzo. E' stato veramente sconcertante".

12:05

Juric: "Il Bologna ha un allenatore top"

Juric si è concentrato sugli avversari: "Il Bologna ha un allenatore top level. Il loro gioco è aggressivo, rischioso: mi piace. Sono sempre state belle partite quelle con Italiano. Hanno un gioco che mi piace tanto".

12:03

Inizia la conferenza stampa

Inizia la conferenza stampa di Juric. La prima domanda è sull'emergenza: "Ci sono segnali di positività, ma dopo un po' tornano cose che non mi piacciono".

11:55

Roma-Bologna, a breve la conferenza stampa di Juric

Tutto pronto per la conferenza stampa di Ivan Juric, chiamato a presentare la sfida tra Roma e Bologna, valida per la 12a giornata di Serie A. Calcio d'inizio previsto per domani alle ore 15 allo stadio Olimpico.

11:52

Io Juric non lo capisco più, il commento del Direttore Ivan Zazzaroni

Dalle parole nel pre gara di Bruxelles al risultato maturato sul campo contro l'Union Saint-Gilloise: leggi il commento del Direttore Ivan Zazzaroni su Il Corriere dello Sport - Stadio.

11:40

Dybala e la panchina indigesta di Bruxelles

Paulo Dybala dovrebbe tornare dal primo minuto contro il Bologna, ma la panchina in Europa League non gli è andata giù. COME HA REAGITO

11:30

Hummels e quella promessa non mantenuta dalla Roma in estate

Mats Hummels, le continue esclusioni dall'undici titolare e quella promessa non mantenuta dalla Roma in estate. LEGGI QUI

11:20

Scarica l'App de Il Corriere dello Sport - Stadio

Scarica subito l'App de Il Corriere dello Sport - Stadio, disponibile ora su App Store e Play Store.

11:10

Ghisolfi si fa sentire dopo il risultato di Bruxelles

Le proteste del direttore sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, dopo l'1-1 di Union SG-Roma. COSA È SUCCESSO

11:05

I Friedkin non vengono più a Roma: il motivo

I Friedkin cancellano i voli e non vengono più a Roma. IL MOTIVO

11:00

Roma-Bologna, Juric resta in bilico

Dopo il deludente pareggio in Europa League, resta viva l'ipotesi esonero per Ivan Juric, che si gioca tantissimo contro il Bologna. LA SITUAZIONE

Trigoria, centro sportivo Fulvio Bernardini - Roma