Friedkin, niente ritorno a Roma: i tifosi reagiscono e si scatenano sui social

Visto il periodo buio in campo e fuori, in questi giorni erano attesi a Roma i proprietari del club Dan e Ryan Friedkin . E invece in mattinata sono scomparsi i tre slot da Ciampino e il ritorno degli statunitensi nella capitale è stato rimandato . Una decisione che ha scatenato la rabbia dei tifosi sui social.

Roma, i Friedkin annullano il ritorno: la rabbia social dei tifosi

"I Friedkin si stanno giocando la Roma e noi tifosi non meritiamo tutto questo"; "Liberate Roma"; "Tornatevene in America": questi solo alcuni dei commenti comparsi sui social dopo la notizia. L'arrivo in città con ogni probabilità è stato rimandato perché non hanno ancora chiara la propria intenzione sulla situazione della società. Senza il Ceo non ci sarà il cambio di allenatore e, forse, la loro presenza avrebbe reso ancora più complicata la partita di domani contro il Bologna. Annullato anche il viaggio di Marc Watts, braccio destro di Dan e presidente del Gruppo Friedkin.