Giallo Dybala, Juric: "È fuori". Lui ha provato il recupero in extremis, ma non ce l'ha fatta

"Dybala non ci sarà contro il Bologna". L'annuncio di Juric in conferenza stampa ha creato un velo di mistero sul giocatore più importante della Roma. L'allenatore ha spiegato che l'argentino ha sentito dolore a un muscolo sia nel riscaldamento di Bruxelles che nel riscaldamento della seduta di venerdì a Trigoria. Dybala, che è rimasto deluso dall'esclusione di giovedì in Europa League, ha voluto però provare il recupero in extremis ma non ce l'ha fatta. La Joya quindi non ci sarà nella lista che Juric diramerà in serata.