Giallo Dybala, sorpreso dall'esclusione di Juric con il Bologna: come ha appreso la notizia

La mancata convocazione contro il Bologna di Paulo Dybala si tinge di giallo. Il giocatore oggi aveva un provino per le 13.30 dopo che ieri non si era allenato per un fastidio al flessore. Una volta fatta la risonanza (negativa) oggi voleva testarsi, con l’ok dei medici e dello stesso Juric . Ma, a mezzogiorno, ha appreso dalla conferenza del tecnico che non sarebbe stato convocato. Parole che hanno sorpreso lui e il suo staff anche perché Paulo non andrà in nazionale e quindi pensava di poter essere utile almeno dalla panchina. Soprattutto non voleva lasciare sola la squadra in una giornata che sarà, comunque, complicata.

La decisione di Juric su Dybala

Juric ha deciso diversamente anche perché oggi, dopo un paio di minuti in campo, Dybala ha fatto differenziato proprio per non rischiare. E non perché, come detto da Juric, non se la sentisse: “Avendo tanti infortuni a volte sente fastidi che non lo lasciano tranquillo. Non sono veri e propri infortuni. Ci ha provato ieri ma non se la sente”, le parole del tecnico giallorosso. Frasi che impediranno a Dybala di giocare dopo i 25’ di Verona e i 90’ in panchina in Belgio. Tutte partite in cui, come dimostrano gli allenamenti, Paulo era pronto a partire dal primo minuto.