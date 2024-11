Roma-Bologna diretta: un'altra sconfitta per i giallorossi all'Olimpico. Segui LIVE

Tabellino e statistiche di Roma-Bologna

16:56

97' - Finisce qui: il Bologna espugna l'Olimpico: 3-2 per i rossoblù

La squadra di Italiano batte 3-2 la Roma all'Olimpico, fischiata e contestata dai sostenitori giallorossi.

16:50

90' - Concessi 6 minuti di recupero

Ci saranno 6 minuti di recupero.

16:46

87' - Scintille tra Mancini e Karlsson

Mancini e Karlsson si scontrano e si avvinghiano a terra, scintille tra i due. L'arbitro li ammonisce.

16:45

84' - Entra l'ex Lazio Casale

Italiano mette un difensore per un attaccante: esce Orsolini ed entra l'ex Lazio Casale.

16:44

16:42

82' - DOPPIETTA DI EL SHAARAWY!

La Roma è ancora viva, super gol di El Shaarawy! Azione manovrata, il pallone arriva in area sulla destra dove l'ex Milan scarica il destro incrociato che bacia il palo vicino all'incrocio ed entra in porta. Sarà un finale tutto da vivere.

16:37

77' - KARLSSON FIRMA IL 3-1 DEL BOLOGNA

Questa volta è tutto buono, tris di Karlsson: Miranda imbuca per lo svedese, El Shaarawy sorpreso, il tiro è solamente deviato da Svilar, che non evita il 3-1. CLASSIFICA SERIE A

16:33

73' - Annullato con il Var il terzo gol del Bologna!

Dallinga, entrato per Castro al 68', segna il terzo gol ma il Var annulla per il tocco di mano con cui l'attaccante del Bologna ferma il pallone prima di calciare.

16:30

70' - Che occasione per N'Dicka

Risponde subito la Roma con N'Dicka, che in area da corner sbuca e tenta il piatto al volo: che parata di Skorupski che salva il risultato.

16:27

66' - ORSOLINI FIRMA SUBITO IL 2-1

Incredibile, appena tre minuti e la Roma incassa il 2-1 di Orsolini: lancio di Castro per l'esterno rossoblù, che punta Angelino e poi di sinistro insacca grazie anche alla deviazione del difensore giallorosso. Cala di nuovo il gelo all'Olimpico, il Bologna è di nuovo avanti. TABELLINO LIVE

16:24

63' - EL SHAARAWY PAREGGIA DI TESTA

Lampo Roma, pareggia El Shaarawy di testa, incornata vincente con la partecipazione involontaria di Skorupski che non trattiene e si fa sfuggire tra i guantoni il pallone. La Roma torna in partita. CAMBIA LA CLASSIFICA

16:21

61' - Esordio per Dahl

Cambia ancora Juric dopo la punizione battuta da El Shaarawy e finita fuori: esordio in Serie A e con la Roma per Dahl, dentro anche Baldanzi. Usciti Celik e Pisilli. TABELLINO LIVE

16:17

57' - Entra Shomurodov

Primo cambio per Juric: fuori Soulé, dentro Shomurodov. Roma con due punte fisiche adesso.

16:15

56' - Protesta dei tifosi della Roma

Nel frattempo i tifosi della Roma mettono in atto una protesta, svuotando la curva, togliendo gli striscioni e rimanendo in silenzio. LEGGI TUTTO

16:07

48' - Faccia a faccia Cristante-Castro

Fallo di Cristante su Castro, i due vanno faccia a faccia. Scintille spente dall'arbitro.

16:05

46' - Inizia il secondo tempo

Si riparte con un cambio solo nel Bologna: Posch per De Silvestri, ammonito nel primo tempo.

15:59

16:00

Il boato per Hummels

Mentre Hummels si riscalda l'Olimpico si lascia andare ad un boato: LEGGI TUTTO

15:49

45'+3' - Fine primo tempo, fischi dell'Olimpico

Dopo tre di recupero finisce il primo tempo sotto i fischi dell'Olimpico. Bologna avanti 1-0 grazie al gol di Castro.

15:40

40' - Roma a fatica

Koné è tra i più attivi della Roma, che però fatica a creare occasioni. E il Bologna ha gioco facile nel controllare.

15:30

30' - TRAVERSA DI SOULE'

Grande giocata di Koné che va via, poi palla dentro per l'arrivo di Soulé che in caduta gira in porta colpendo la traversa.

15:25

25' - GOL DI CASTRO, 1-0 DEL BOLOGNA

Sblocca la partita il Bologna dagli sviluppi di corner: in mischia il pallone colpisce Mancini, poi Celik non riesce a liberare, ne approfitta Castro che con una zampata spinge in rete. NUOVO TABELLINO LIVE

15:24

Striscioni e contestazione prima di Roma-Bologna

Cosa è successo prima dell'inizio della partita tra cori, striscioni e proteste: LEGGI TUTTO

15:23

23' - Ndoye esce in barella

L'impatto sul palo è stato durissimo, Ndoye è costretto ad uscire in barella mentre si tiene le mani sul volto. Al suo posto Karlsson.

15:20

20' - BOLOGNA A UN PASSO DAL GOL

Gran numero di Orsolini a centrocampo su Angelino e fuga verso la porta, poi pallone forte in area dove Ndoye non trova il pallone per centimetri e sbatte contro il palo.

15:16

16' - Fiammata di Pisilli

Pisilli prova ad accendere la Roma con una percussione in area conclusa con il tiro di sinistro, para Skorupski. TUTTI I DATI SU ROMA-BOLOGNA

15:08

8' - Primo tentativo del Bologna

Eccolo il primo tentativo della partita, Miranda ci prova da fuori, tiro centrale e debole parato da Svilar.

15:06

6' - Cristante rischia il giallo

Celik sbaglia il passaggio, ripartenza di Odgaard e fallo di Cristante, che però non viene ammonito da Manganiello.

15:00

1' - INIZIA ROMA-BOLOGNA

Via, si parte! Inizia Roma-Bologna, primo giro palla per la squadra di Juric che quest'oggi è in maglia blu. Olimpico strapieno, 50 mila presenze e aria di contestazione: striscione in tevere "Tutti complici, tutti colpevoli". TABELLINO LIVE

14:52

Bordata di fischi per Juric

L'Olimpico non risparmia Juric all'annuncio delle formazioni: bordata di fischi.

14:46

Juric non parla: la decisione

Juric era atteso ai microfoni di Dazn nel pre partita di Roma-Bologna, ma la Roma ha comunicato che non si presenterà perché non vuole essere intervistato.

14:38

Pisilli: "L'Europa è il nostro obiettivo minimo"

Pisilli a Dazn: "È un momento complicato e dobbiamo essere bravi a uscirne da squadra e penso che dalle difficoltà si possa arrivare a tanti momenti buoni. Nazionale? È una grandissima soddisfazione, però adesso sono concentrato sulla partita di oggi. Piazzamento europeo? Il campionato è ancora lungo. Dobbiamo crederci per forza, l'Europa è l'obiettivo minimo per la Roma e ci crediamo".

14:30

14:25

Roma, Pellegrini fuori dalla lista dei convocati. Out anche Zalewski

Lorenzo Pellegrini fuori dai convocati dopo che ieri era presente nella lista diramata da Ivan Juric in vista della sfida tra la Roma e il Bologna all'Olimpico. Dal club fanno sapere di un infortunio del capitano giallorosso, mentre Nicola Zalewski è rimasto fuori per febbre.

14:22

Roma contestata: fischi copiosi all'Olimpico

I giallorossi fanno il loro ingresso in campo sul terreno di gioco dell'Olimpico: ad accoglierli i fischi dei tifosi.

14:20

Roma, la situazione in classifica

In undici partite di campionato la Roma ha collezionato 13 punti, due in più del prossimo avversario, il Bologna. LA CLASSIFICA

14:15

Roma-Bologna, la formazione ufficiale di Juric

Il 3-4-2-1 disegnato dal tecnico giallorosso per la sfida valida per la 12a giornata di Serie A