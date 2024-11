Cori, scritte e "Mai sola mai": cosa è successo all'Olimpico prima di Roma-Bologna

Per chi ha vissuto sempre l'Olimpico negli ultimi tre anni, Roma-Bologna è stata una partita spartiacque. Perché ha dimostrato di cosa sono capaci i romanisti (incintare la squadra dal primo minuto) ma ha dimostrato anche quanto si sia rotto l'incantesimo stadio. Subito dopo il Covid, quando c'erano prima Mourinho e poi De Rossi , l'Olimpico era un catino bollente: campionato, Europa, Coppa Italia, domenica o infrasettimanale, serale o pomeriggio, lo stadio era sempre pieno e rappresentava una marcia in più. Oggi l'Olimpico era diverso: poco più di 50mila le persone entrate su 60mila annunciate, niente sold out, qualche vuoto qua e là. Un dato che si può analizzare in due modi: tanti gli ingressi, perché visto il momento della Roma non era scontato, poco l'entuasiamo. Non solo: nel pre partita "Mai sola mai". l'inno di Marco Conidi creato 15 anni fa ma diventato tradizione solo negli ultimi 3, è stato cantato con meno entusiamo. "Non abbiamo la forza", si lascia sfuggire qualcuno.

Roma-Bologna, cosa è successo all'Olimpico nel pre partita

Poi, ancora: tanti striscioni fuori l'Olimpico di contestazione ai Friedkin, uno in Sud lato alto, uno in Tevere che rappresenta la perfetta sintesi: "Tutti complici, tutti colpevoli". L'atmosfera è complicata: Juric nel pre partita non parla e viene fischiato da tutto lo stadio, gran parte dei giocatori idem, fuori ci sono Pellegrini e Dybala, il capitano e il leader tecnico della squadra. La curva canta: "C'avete rotto il..." e poi "Tifiamo solo la maglia", prima che compaia un altro striscione: "Società e giocatori indegni di questi colori". La partita inzia, la Sud inizia a cantare "Noi non ti lasceremo mai", la squadra a giocare. Indipendentemente dal risultato, è finita un'epoca. La domanda è: tornerà?

Roma-Bologna, contestazione della curva Sud

Per ora no. Quando la Roma passa in svantaggio esplode la contestazione. Dura, silenziosa, civile: la Curva Sud rimane in silenzio, in molti se ne vanno, tolte bandiere e striscioni. Impensabile, appena pochi mesi fa.